MLB》林子偉3天就扛先發 美媒：值得一試

林子偉昨天展現守備美技，徒手接傳球將天使隊普侯斯刺殺出局。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕林子偉上大聯盟第3天就擔任先發三壘手，不難看出紅襪該位置的窘境。數據顯示，本季紅襪三壘是大聯盟唯一功擊指數低於6的球隊，勝利貢獻值（WAR）是-1.4，遠遠落後其他29隊，形同拖累球隊的存在。

林子偉是本季紅襪第7名守過三壘的球員，開季三壘手山度瓦（Pablo Sandoval）春訓嚇嚇叫，球季正式展開卻又辜負9500萬美元的身價，打擊率僅0.212，更在4月26日、6月21日兩度躺進傷兵名單，讓紅襪傷透腦筋。

山度瓦在傷兵名單期間，拉特利吉（Josh Rutledge）和馬瑞洛（Deven Marrero）曾頂替三壘，前者打擊率0.224、後者打擊率更只有0.156，皆慘不忍睹，就在馬洛爾近5戰先發僅有2支安打之際，紅襪決定讓林子偉試試看，美媒「sb nation」今也撰文指出，林子偉或許不會讓紅襪打擊升級，但值得試試看。

先前大聯盟官網報導傳出，交易大限前紅襪是三壘手市場的最大買家，目標包括皇家摩斯塔卡司（Mike Moustakas）、白襪佛雷瑟（Todd Frazier）和藍鳥唐納森（Josh Donaldson）。在紅襪尚未完成交易和主將們近況掙扎的過程中，林子偉得把握難得的機會展現身手。

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