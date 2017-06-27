NBA》年度個人獎項即將公布 候選名單看這裡
2017/06/27 07:29
魏斯布魯克（左）和哈登被視為年度MVP大熱門。（資料照，USA TODAY）
〔體育中心／綜合報導〕NBA今天上午9點進行頒獎典禮，年度個人獎項即將揭曉，以下為個人獎項候選名單。
年度MVP候選：哈登（James Harden，火箭）、魏斯布魯克（Russell Westbrook，雷霆）、雷納德（Kawhi Leonard，馬刺）
年度最佳教練候選：丹東尼（Mike D’Antoni，火箭）、帕波維奇（Gregg Popovich，馬刺）、史波斯查（Erik Spoelstra，熱火）
年度最佳新秀候選：薩里奇（Dario Saric，七六人）、恩比德（Joel Embiid，七六人）、布洛格登（Malcolm Brogdon，公鹿）
年度最佳防守球員候選：格林（Draymond Green，勇士）、雷納德（Kawhi Leonard，馬刺）、戈貝爾（Rudy Gobert，爵士）
年度最佳第六人候選：伊古達拉（Andre Iguodala，勇士）、戈登（Eric Gordon，火箭）、威廉斯（Lou Williams，火箭）
年度最佳進步獎候選：亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo，公鹿）、約基奇（NIkola Jokic，金塊）、戈貝爾（Rudy Gobert，爵士）
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