NBA》眾望所歸！「大三元魔人」魏少抱回MVP

雷霆魏斯布魯克摘回年度MVP大獎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天頒發上季例行賽個人獎項，最有價值球員獎由寫下單季大三元紀錄的雷霆一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）拿下，成為繼杜蘭特（Kevin Durant）以來雷霆隊史第2位拿下MVP殊榮的球員。

魏斯布魯克上季繳出平均31.6分、10.7籃板、10.4助攻的成績單，成為名人堂球星羅伯森（Oscar Robertson）1961-62球季以來首位締造單季大三元的球員。

得到MVP大獎，魏少在感謝家人時感性落淚，「我媽媽為了我犧牲了很多東西，常常凌晨起床帶小孩、泡奶，還要工作，才能撐起我們家，有太多事情是再多的感謝也不夠。至於我弟弟，前2週剛拿到碩士學位，每一場比賽他都會傳訊息給我，雖然他不必這麼做，但他知道我在場上很辛苦，所以每天傳訊為我加油。而我的妻子，在我還在UCLA時，就督促著我前進，不管好的壞的，都在我身邊陪著我，我不知道怎麼形容你在我生命的重量，你是最棒的妻子，我愛你。」

魏斯布魯克奪得MVP，也是史上繼1981-82球季的馬龍（Moses Malone）後，又一位球隊單季少於50勝，卻有球員奪下MVP。

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