MLB》為何讓林子偉先發？ 紅襪教頭解釋原因

紅襪教頭法瑞爾。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕林子偉今對雙城擔任先發9棒三壘手，美國職業生涯沒有太多經驗的他，賽前透過翻譯坦言這是個挑戰，但是他會盡力做到最好，「我在台灣國家隊也有一些守三壘的經驗。」

林子偉在小聯盟僅守過19場三壘，但美國媒體《masslive》也介紹他曾在2009、2010年國家隊守三壘，並在2010世青賽獲選最佳防守球員、明星三壘手。

前幾場比賽都是由馬瑞洛（Deven Marrero）擔任先發三壘，今天改由林子偉先發。紅襪總教練法瑞爾（John Farrell）表示，馬瑞洛打左投很成功，今天面對右投貝里歐斯（Jose Berrios），那就交給左打的林子偉。

「守備是優先考量，」法瑞爾表示，「林子偉有很穩定的好守備，當然Deven在三壘也很穩，但這個位置還是有進攻上的狀況要來做調度。」

即便和林子偉有競爭關係，馬瑞洛賽前主動給予林鼓勵，「D-Mo告訴我，『有什麼問題儘管來找我。』他在三壘有一些經驗，當然會是我請教的對象之一。」林子偉說。

馬瑞洛（右）賽前主動鼓勵林子偉。（法新社）

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