NBA》得到巴特勒不夠 灰狼再傳交易盧比歐
2017/06/27 08:44
盧比歐。（資料照，法新社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕灰狼連續13年無緣季後賽，寫下史上最久沒有打進季後賽球隊的難堪紀錄，季後開啟重磅交易，與公牛盤來巴特勒（Jimmy Butler），然而日前才被總管掛保證續留的「西班牙金童」盧比歐（Ricky Rubio），再度爆出灰狼想交易他的傳聞。
《ESPN》報導，即使盧比歐在明星賽後繳出場均16分10.5助攻的佳績，灰狼仍想尋求射手，盧比歐就是交易的籌碼。今年一月，灰狼即被爆料想拿盧比歐和活塞交易傑克森（Reggie Jackson），還涉及多位球員。
此外，在拿潛力控衛鄧恩（Kris Dunn）交易巴特勒後，灰狼有意再從自由市場網羅，哈勒戴（Jrue Holiday）、提格（Jeff Teague）、希爾（George Hill）和羅斯（Derrick Rose）都是鎖定的目標。
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