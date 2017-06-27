NBA》羅素談轉投籃網 「很驚訝會被交易」

羅素。（取自Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕NBA選秀會前，湖人把2015年榜眼羅素（D'Angelo Russell）交易到籃網。羅素今天接受採訪時表示，得知被交易時他感到很驚訝。

「我當時嚇了一跳，」羅素說，「我進入聯盟以來還沒被交易過，所以不知道會面對什麼。」

湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）曾解釋，交易羅素是因為他們需要一位「領袖」，羅素對此並不想多做回應。「我不能控制他們說什麼，我已經離隊，一切都過去了，」羅素說，「我今年只有21歲，從洛杉磯搬到紐約，對我和家人來說沒有什麼好抱怨的。」

被問到是否會證明湖人的決定錯誤時，羅素表示自己打球的動力並不是別人：「證明別人錯誤並不是我在乎的事，那段話真的跟我無關。我並沒有把交易當作壞事，反而當作值得慶祝的事。我現在迫不及待跟隊友一起練球，跟他們學習戰術了。」

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