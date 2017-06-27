MLB》生涯首打席就敲安 美國球迷狂讚林子偉

〔體育中心／綜合報導〕林子偉今對雙城擊出大聯盟生涯首安，紅襪推特也在第一時間向襪迷們報喜，不少美國球迷紛紛獻上祝福，還有人說，「我們要開始林來瘋了嗎？」

林子偉在第2局首度上場打擊，面對貝里歐斯（Jose Berrios）94英里（約151.2公里）的四縫線速球，一棒擊成生涯首安，一壘教練幫忙要回首安球，也拍拍林子偉的打擊頭盔，給他鼓勵。

紅襪隊也在推特報喜，許多球迷都恭喜林子偉，也有很多人說，「真的比Pablo（山度瓦）好多了」、「快點DFA Pablo吧」、「紅襪球團的未來！」還有不少人直呼，「林來瘋！」

紅襪推特和美球迷感想：

Tzu-Wei Lin with his first career hit! pic.twitter.com/tnHKfTi0vW — #VoteRedSox （@RedSox） 2017年6月26日

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