MLB》生涯首打席就敲安 美國球迷狂讚林子偉

〔體育中心/綜合報導〕林子偉今對雙城擊出大聯盟生涯首安,紅襪推特也在第一時間向襪迷們報喜,不少美國球迷紛紛獻上祝福,還有人說,「我們要開始林來瘋了嗎?」

林子偉在第2局首度上場打擊,面對貝里歐斯(Jose Berrios)94英里(約151.2公里)的四縫線速球,一棒擊成生涯首安,一壘教練幫忙要回首安球,也拍拍林子偉的打擊頭盔,給他鼓勵。

紅襪隊也在推特報喜,許多球迷都恭喜林子偉,也有很多人說,「真的比Pablo(山度瓦)好多了」、「快點DFA Pablo吧」、「紅襪球團的未來!」還有不少人直呼,「林來瘋!」

紅襪推特和美球迷感想:

Tzu-Wei Lin with his first career hit! pic.twitter.com/tnHKfTi0vW