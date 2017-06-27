MLB》林子偉生涯首安 帥氣圖集看這裡
2017/06/27 09:04
〔體育中心／綜合報導〕林子偉前2戰沒機會上場打擊，今天首度先發對上雙城，生涯首打席就敲出大聯盟第一支安打，讓芬威球場球迷喝采，而他也在壘間展現威脅性，迫使先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）頻頻牽制，擔心林子偉盜壘。
林子偉敲生涯首安。（美聯社）
林子偉敲生涯首安。（美聯社）
一壘教練小阿瑪洛（Ruben Amaro Jr）拍拍林子偉的頭盔給予鼓勵。（美聯社）
林子偉頻頻遭投手牽制。（美聯社）
林子偉頻頻遭投手牽制。（美聯社）
林子偉差點跑出內野安打。（美聯社）
相關新聞
- MLB Live》林子偉2打數1安打 紅襪2：1領先
- MLB》生涯首打席就敲安 美國球迷狂讚林子偉
- MLB》生涯首打席就敲安！ 林子偉寫台灣最速紀錄（影音）
- MLB》林子偉3天就扛先發 美媒：值得一試
- MLB》為何讓林子偉先發？ 紅襪教頭解釋原因
推薦新聞
-
MLB》林子偉首安+最關鍵守備 紅襪力退美中龍頭（影音）2017/06/27 10:08
-
MLB》落魄現役救援王 國民傳小聯盟簽K-Rod救火2017/06/27 09:58
-
NBA》得到巴特勒不夠 灰狼再傳交易盧比歐2017/06/27 08:44
-
NBA》年度最佳防守陣容 勇士格林差點全票入選2017/06/27 08:32
-
MLB》光芒送走2潛力新秀 換來胡智為首K苦主2017/06/27 08:30