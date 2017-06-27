MLB》林子偉生涯首安 帥氣圖集看這裡

〔體育中心／綜合報導〕林子偉前2戰沒機會上場打擊，今天首度先發對上雙城，生涯首打席就敲出大聯盟第一支安打，讓芬威球場球迷喝采，而他也在壘間展現威脅性，迫使先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）頻頻牽制，擔心林子偉盜壘。

林子偉敲生涯首安。（美聯社）

林子偉敲生涯首安。（美聯社）

一壘教練小阿瑪洛（Ruben Amaro Jr）拍拍林子偉的頭盔給予鼓勵。（美聯社）

林子偉頻頻遭投手牽制。（美聯社）

林子偉頻頻遭投手牽制。（美聯社）

林子偉差點跑出內野安打。（美聯社）

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