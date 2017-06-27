NBA》年度最佳新秀 公鹿布洛格登寫聯盟紀錄
2017/06/27 09:29
布洛格登。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA頒獎典禮稍早頒發年度最佳新秀獎，公鹿後衛布洛格登（Malcolm Brogdon）獲獎。他是NBA史上唯一第2輪新秀獲獎的球員，寫下聯盟新頁。
公鹿上一位贏得年度最佳新秀的球員是1969-70年的艾爾新多（Lew Alcindor），也就是後來的「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。
布洛格登是2016年第2輪第36順位新秀，本季為公鹿出賽75場，平均上場26.4分鐘，能得到10.2分、2.8籃板、4.3助攻、1.12抄截。
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