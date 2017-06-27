MLB》落魄現役救援王 國民傳小聯盟簽K-Rod救火

（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟現役救援王「K-Rod」羅德里奎茲（Francisco Rodriguez）表現不如預期，上月初被拔終結者淪為敗處，接著就被老虎釋出，牛棚短缺的國民隊今傳出和他簽下小聯盟約，期盼K-Rod能恢復過往身手，成為國民有力的戰力。

K-Rod最後一次出賽是在台灣時間23日（上週五），對水手後援1局挨轟，狂失4分，防禦率飆漲到7.82，相較於去年球季44次救援成功、防禦率3.24的成績，今年25.1局被打9支全壘打，13次救援機會就砸鍋6次極不理想。

國民隊牛棚防禦率高達4.88，大聯盟排名倒數第5，雖然今年K-Rod成績有失往年水準，國民仍想網羅這名生涯437次救援成功的終結者，總教練貝克（Dusty Baker）表示，還沒證實球團想簽K-Rod的傳言，「若他還是有身手的K-Rod，我們可能會擁有一個柯法斯（Sandy Koufax），但他也可能不是，就讓我們拭目以待吧。」

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