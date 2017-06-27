NBA》年度最佳第六人 火箭戈登獲獎成隊史首位

2017/06/27 09:38

戈登（右）獲選年度最佳第六人。

〔體育中心／綜合報導〕火箭後衛戈登（Eric Gordon）獲選2016-17年球季的年度最佳第六人。去年夏天，火箭跟戈登簽下4年5300萬美元的合約（約16.8億台幣），這不僅是他生涯首次獲獎，也是火箭隊史第一次有球員獲得年度最佳第六人。

戈登生涯自2008-09年起步，曾效力快艇、紐奧良黃蜂、鵜鶘，本季為火箭出賽75場，平均上場31分鐘，得到16.2分、2.7籃板、2.5助攻，是火箭戰績成長到55勝的關鍵之一。

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