NBA》爆料喬治想去湖人 透納想當溜馬一哥
2017/06/27 10:26
喬治（左）、透納（右）。（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕溜馬21歲中鋒透納（Myles Turner）日前受訪時表示，他理解喬治（Paul George）想離開溜馬的決定，並認為喬治一直以來都希望效力湖人。
「我的第一個反應是：『好吧，那我們的下一步是什麼？必須開始重建，看能為球隊的未來做點什麼。』」透納說，「喬治則必須做對他自己跟家人最好的決定。他來自洛杉磯，所以我覺得他一直想為湖人打球。這是他的童年夢想，而他在印地安納待了8、9年，付出了許多。我對此沒有意見，祝他未來一切順利。」
透納上季平均得到14.5分，173個火鍋則排在聯盟第2名。如果喬治最後離開溜馬，透納也做好擔任球隊一哥的重責大任。「毫無疑問，」透納說，「我擁有2年球齡，我知道這並不足夠，但我已經準備好承擔更多，我希望成為球隊領袖。為什麼不早點開始呢？」
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