NBA》豪爾德加盟黃蜂 與克里佛再度聚首

豪爾德加盟黃蜂，與教頭克里佛再度聚首。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕31歲的中鋒豪爾德（Dwight Howard）即將邁入他的第14個NBA賽季，曾打過八次全明星賽的他表示最棒的球隊現已經在他的面前了。

身穿一身西裝，豪爾德在美國當地時間周一時面帶微笑現身，他表示加入黃蜂能再次與當時魔術的教頭克里佛（Steve Clifford）聚首，同時也能替自己從小的英雄喬丹（Michael Jordan）效力。

「很多人都已經放棄我，但這對我來說很好，因為會讓我更加努力，」豪爾德說：「這次的機會讓我更努力繼續向前，因為我認為我還很能打。」

去年豪爾德夏天加盟老鷹，卻因這季平均只得到13.5分、12.7籃板，所以只效力1季就被甩賣，黃蜂將是他3年待的第3個球隊，他表示並沒有特別難過，但他也認為黃蜂會是很棒的選擇，「我知道只是有些問題無法解決而已。」

豪爾德與克里佛先前已有七個賽季的合作經驗，所以他深信這位總教頭能安排他一個最適當的進攻位置。克里佛也回應他從沒有指導過比豪爾德更聰明的球員，除了他過人的運動能力外，他還擁有很靈活的腦袋，「而這往往在NBA球場上扮演重要的角色。」

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