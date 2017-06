MLB》177公里平飛球 小熊游擊飛撲美技登官網（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕小熊內野手巴耶茲(Javier Baez)今天展現過人的守備範圍,國民哈波(Bryce Harper )擊出超級強勁的平飛球,眼看要落地形成安打,未料巴耶茲一個完美飛撲將球接殺,守備美技登上大聯盟官網頭條。

數據顯示,這顆平飛球速度是110英里(約177公里),安打形成率高達68%,兩項數據都是哈波本季出局的飛球中,第3高的數字。小熊最終以5:4擊敗國民。

