MLB》177公里平飛球 小熊游擊飛撲美技登官網（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心／綜合報導〕小熊內野手巴耶茲（Javier Baez）今天展現過人的守備範圍，國民哈波（Bryce Harper ）擊出超級強勁的平飛球，眼看要落地形成安打，未料巴耶茲一個完美飛撲將球接殺，守備美技登上大聯盟官網頭條。

數據顯示，這顆平飛球速度是110英里（約177公里），安打形成率高達68%，兩項數據都是哈波本季出局的飛球中，第3高的數字。小熊最終以5：4擊敗國民。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友