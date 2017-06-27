MLB》177公里平飛球 小熊游擊飛撲美技登官網（影音）
2017/06/27 11:39
〔體育中心／綜合報導〕小熊內野手巴耶茲（Javier Baez）今天展現過人的守備範圍，國民哈波（Bryce Harper ）擊出超級強勁的平飛球，眼看要落地形成安打，未料巴耶茲一個完美飛撲將球接殺，守備美技登上大聯盟官網頭條。
數據顯示，這顆平飛球速度是110英里（約177公里），安打形成率高達68%，兩項數據都是哈波本季出局的飛球中，第3高的數字。小熊最終以5：4擊敗國民。
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