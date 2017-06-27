NBA》為了薪資空間 灰狼釋出辮子頭希爾

希爾（右）今天遭灰狼釋出。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今天正式宣布釋出大前鋒J. 希爾（Jordan Hill），這次操作為球隊清出400萬美元（約新台幣1.2億元）的薪資空間。

希爾是2009年首輪第8順位新秀，生涯至今曾效力尼克、火箭、湖人、溜馬、灰狼，在409場例行賽裡先發120場，平均18.8分鐘能得到7.9分、5.8籃板、0.8次助攻。去年夏天，灰狼跟希爾簽下2年800萬美元的合約，但第2年不保障，因此2016-17年球季只出賽7場、表現平平的希爾最後被釋出，他在平均6.7分鐘裡只拿到1.7分、2籃板、0.1次抄截。

由於灰狼擁有湯斯（Karl-Anthony Towns）、簡恩（Gorgui Dieng）、C. 艾德瑞吉（Cole Aldrich）等人，希爾苦無上場機會。裁掉希爾後，灰狼目前的薪資空間接近1900萬美元，在7月自由球員市場開始交易後，他們可以追逐球星。

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