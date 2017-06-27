MLB》林子偉攻守沉穩 紅襪教頭印象非常深刻

林子偉今天攻守沉穩。（今日美國）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕林子偉今天生涯首度先發，不僅敲出大聯盟第一支安打，更在7局上完成此役最關鍵的雙殺守備，展現大將風範。紅襪總教練法瑞爾表示，他對林攻守兩端的表現印象非常深刻。

林子偉在首次上場打擊時，刻意多看雙城先發貝里歐斯（Jose Berrios）幾球，直到1好2壞才將94英里四縫線速球敲出安打；5局下再登場時，林子偉同樣前3球都沒揮棒，但這次在2好1壞被一記94.4英里的二縫線速球三振。

第三打席，林子偉本來要短打推進一壘跑者，卻兩度點成界外，不過他在2好2壞並未慌了手腳，先擊出一顆界外球，再選壞球形成滿球數，最後將93.1英里的二縫線速球擊成軟弱滾地球，不僅成功推進跑者，自己也差點靠內野安打上壘。

不過林子偉此役最大貢獻莫過於7局上的守備，自從首局完成雙城首打席的滾地球刺殺後，林子偉就沒有守備機會，7局上一二壘有人緊張之際，一顆三壘滾地球突然打了過來，林子偉穩穩傳給二壘，佩卓亞再轉傳一壘，完成「5-4-3」雙殺守備，避免雙城逆轉戰局。

林子偉攻守沉穩的表現普遍獲得好評。根據紅襪隨隊記者Jen McCaffrey賽後在推特指出，今晚林子偉攻守上的掌控能力，讓法瑞爾的印象非常深刻；不少美國媒體也以「好的開始」、「穩定的初先發」來稱讚林子偉，認為他有機會能爭奪三壘先發位置。

生涯首安：

關鍵守備：

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