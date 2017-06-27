MLB》林子偉攻守沉穩 紅襪教頭印象非常深刻
2017/06/27 11:48
林子偉今天攻守沉穩。（今日美國）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕林子偉今天生涯首度先發，不僅敲出大聯盟第一支安打，更在7局上完成此役最關鍵的雙殺守備，展現大將風範。紅襪總教練法瑞爾表示，他對林攻守兩端的表現印象非常深刻。
林子偉在首次上場打擊時，刻意多看雙城先發貝里歐斯（Jose Berrios）幾球，直到1好2壞才將94英里四縫線速球敲出安打；5局下再登場時，林子偉同樣前3球都沒揮棒，但這次在2好1壞被一記94.4英里的二縫線速球三振。
第三打席，林子偉本來要短打推進一壘跑者，卻兩度點成界外，不過他在2好2壞並未慌了手腳，先擊出一顆界外球，再選壞球形成滿球數，最後將93.1英里的二縫線速球擊成軟弱滾地球，不僅成功推進跑者，自己也差點靠內野安打上壘。
不過林子偉此役最大貢獻莫過於7局上的守備，自從首局完成雙城首打席的滾地球刺殺後，林子偉就沒有守備機會，7局上一二壘有人緊張之際，一顆三壘滾地球突然打了過來，林子偉穩穩傳給二壘，佩卓亞再轉傳一壘，完成「5-4-3」雙殺守備，避免雙城逆轉戰局。
林子偉攻守沉穩的表現普遍獲得好評。根據紅襪隨隊記者Jen McCaffrey賽後在推特指出，今晚林子偉攻守上的掌控能力，讓法瑞爾的印象非常深刻；不少美國媒體也以「好的開始」、「穩定的初先發」來稱讚林子偉，認為他有機會能爭奪三壘先發位置。
生涯首安：
關鍵守備：
相關新聞
- MLB》林子偉首安+最關鍵守備 紅襪力退美中龍頭（影音）
- MLB》林子偉強心臟！關鍵守備讓王牌大讚（影音）
- MLB》生涯首打席就敲安 美國球迷狂讚林子偉
- MLB》林子偉生涯首安 帥氣圖集看這裡
- MLB》生涯首打席就敲安！ 林子偉寫台灣最速紀錄（影音）
推薦新聞
-
NBA》為了薪資空間 灰狼釋出辮子頭希爾2017/06/27 11:49
-
MLB》177公里平飛球 小熊游擊飛撲美技登官網（影音）2017/06/27 11:39
-
NBA》魏少抱回最大獎MVP 完整得獎名單看這裡2017/06/27 11:09
-
NBA》拒當萬年老二 格林奪最佳防守球員2017/06/27 11:03
-
網球》被麥肯羅評論 小威廉絲：不要提到我的名字2017/06/27 10:30