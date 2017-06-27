MLB》查普曼驚險守成 洋基菜鳥好投摘勝
2017/06/27 13:25
蒙哥馬利擔任先發。（USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕洋基今作客白襪，由今年正式登上大聯盟的小將蒙哥馬利（Jordan Montgomery）擔任先發，主投七局被敲5安失1分，帶領球隊一掃近日2連敗的陰霾，洋基在進入九局下半時仍握有5分領先，但白襪急起直追，追到僅剩1分之差，洋基最後換上查普曼（Aroldis Chapman），驚險以6：5獲勝。
九局下半，白襪的打線發威，先是打出兩支安打，再由安德森（Tim Anderson）從史瑞夫（Chasen Shreve）手中轟出了3分打點的全壘打，一舉追到只差2分。洋基換上查普曼雖被擊出安打失1分，仍順利關門，替洋基保住勝利。
蒙哥馬利寫下本季最佳表現，七局投出1個保送、8次三振，僅讓跑者跑到得點圈三次，成功拿下第6次勝投。
不包含今日比賽，洋基自6月起的戰績9勝12敗，後來居上的紅襪，在上週末已與洋基沒有勝差，因此接下來對戰白襪與太空人的勝敗皆十分關鍵。
查普曼驚險守成。（美聯社）
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