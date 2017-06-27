MLB》林子偉有心！ 球棒底部有國旗

林子偉的球棒底部有國旗，是他特別貼上去的。（美聯社）

〔記者倪婉君／台北報導〕紅襪小將林子偉今天在大聯盟初次先發上陣就敲出首安，並策動雙殺守備，而他揮棒的畫面被美聯社拍下來，還讓球棒底部的國旗一併入鏡。林子偉所屬的寶悍經紀公司表示，那是林子偉特別貼上去的。

林子偉今天擔任紅襪先發9棒三壘手，由於國內電視台有轉播，不少球迷今天早上都看到他的優異表現。紅襪總教練法瑞爾也對林子偉的攻守表現印象深刻，更有美國媒體認為他有機會爭奪先發三壘位置。

除了替台灣爭光，林子偉在球棒上也有用心，他的球棒底部就有台灣國旗，透過外電照片，球迷可以看到這個用心的小細節。

林子偉的經紀公司表示，那是紅襪翻譯江肇軒給林子偉的國旗貼紙，他拿來貼在球棒底部。

林子偉的球棒底部有國旗。（美聯社）

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