NBA》83歲指環王笑納終身成就獎 猛嗆「打爆你們」（影音）
2017/06/27 13:19
「指環王」羅素獲得終身成就獎。（法新社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕NBA年度個人獎項首次以頒獎典禮的方式公布得主，以83歲高齡擁回終身成就獎，「指環王」羅素（Bill Russell）心情好，也絲毫不留情面地朝著手下敗將嗆聲：「我還是能打爆你們。」
羅素是60年代塞爾提克傳奇球星，他為綠衫軍創下空前8連霸，生涯11冠為NBA歷史紀錄，因此有「指環王」之稱。
今年終身成就獎項目，羅素擊敗賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、穆湯波（Dikembe Mutombo）、莫寧（Alonzo Mourning）和羅賓森（David Robinson），於他人攙扶下上台領獎，面對其他5名球員，羅素一一點名，然後在一段時間的空白後緩慢說出「我會打爆你們（I would kick your ass）」，笑翻全場。
除了在NBA留下驚人成就，羅素還是首位勇奪奧運金牌、冠軍賽金盃和NCAA冠軍的球員，更是史上首位黑人教練，在追求平等權益上貢獻良多。
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