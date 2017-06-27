MLB》林子偉先發處女秀 紅襪教頭點出最滿意之處
2017/06/27 13:32
林子偉對於邊邊角角球的應對讓總教練非常滿意。（法新社）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕紅襪隊台灣野手林子偉今天擊出大聯盟生涯首支安打，配合穩定的守備讓總教練法瑞爾印象深刻。林子偉賽後透過翻譯表示，他還是感覺有點緊張，「抓到第一個出局後，我知道接下來還會有更多球…所以我試著不去想太多。」
林子偉過去2年在2A打擊三圍是.213／.276／.280，還有2轟，今年卻大幅改變，本季2A的184打數中轟出5發全壘打，長打率暴漲至0.491，美國媒體「masslive」注意到他的拉打率上升到生涯最高的45.9%，飛球率44.3%，比其他任何球季還要高8%。
林子偉突然進步的打擊，還有他穩定的手套，讓紅襪隊迫切需要援兵的三壘防區多了一個有趣選項。對於打擊型態的轉變，林子偉表示，沒注意到飛球率上升，如果要說哪裡有變化，「我展現更多企圖心，想要將球紮實擊出，而不是像去年只想把球打進場內而已。」
總教練法瑞爾也表示，「我認為最突出的事情是，他面對邊邊角角的球並不慌張，也沒有過度積極。」明後天雙城將會推出左投先發，法瑞爾賽前曾說，另一名三壘右打馬瑞洛（Deven Marrero）打左投很成功，未來將和林子偉相互調度。
不過法瑞爾賽後回應令人玩味，「接下來有兩名左投要面對，我們會搭配著用（林子偉、馬瑞洛）。這兩名守備好、不同打擊習性的球員會很重要。但我覺得，他（林子偉）今晚掌控自己的能力真的非常出色。」
林子偉首打席的九宮格，最後擊出安打。（取自MLB）
林子偉第二打席，最後揮棒落空三振。（取自MLB）
林子偉第三打席，最後滾地球出局，但成功推進壘上跑者。（取自MLB）
紅襪總教練法瑞爾。（資料照，法新社）
相關新聞
- MLB》林子偉有心！ 球棒底部有國旗
- MLB》林子偉攻守沉穩 紅襪教頭印象非常深刻
- MLB》林子偉強心臟！關鍵守備讓王牌大讚（影音）
- MLB》林子偉首安+最關鍵守備 紅襪力退美中龍頭（影音）
- MLB》林子偉生涯首安 帥氣圖集看這裡
- MLB》生涯首打席就敲安！ 林子偉寫台灣最速紀錄（影音）
- MLB》生涯首打席就敲安 美國球迷狂讚林子偉
推薦新聞
-
今日MLB戰績2017/06/27 13:49
-
MLB》查普曼驚險守成 洋基菜鳥好投摘勝2017/06/27 13:25
-
MLB》林子偉有心！ 球棒底部有國旗2017/06/27 12:46
-
NBA》魏少抱回最大獎MVP 完整得獎名單看這裡2017/06/27 11:09
-
NBA》拒當萬年老二 格林奪最佳防守球員2017/06/27 11:03