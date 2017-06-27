網球》法網決賽失利 哈勒普想再挑戰球后寶座

哈勒普。（取自Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕兩週前的法網女單決賽，羅馬尼亞選手哈勒普（Simona Halep）與生涯首度大滿貫賽冠軍僅一步之遙，以6：4、4：6、3：6敗給拉脫維亞選手歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）。雖然至今還覺得遺憾，但草地賽事就在眼前，哈勒普正積極備戰。

「我很放鬆，而且已準備重新開始。」哈勒普接受採訪時表示，「還是會覺得難過，不過這很正常。每天睡覺前我還是會想起那場決賽，這還不錯，可以時常提醒自己。」

哈勒普在那場比賽率先贏得1盤，第2盤又以3：0領先，甚至在第4局得到破發點，只要再度破發成功就能將領先擴大為4：0。但是歐絲塔潘珂慢慢扭轉場上的局面。如果哈勒普贏球，就能取代德國選手柯珀（Angelique Kerber）成為新的世界球后。今年紅土賽季，哈勒普雖然有18勝3敗的戰績，卻在法網女單決賽失利。

談到球后之爭時，哈勒普表示：「我想要面對那樣的挑戰。這一刻我可能會說，如果成為世界第一就應該沒什麼壓力，因為目標已經達成了，就可以放鬆下來，未來能打得越來越好。但是爭取球后寶座說起來輕鬆，實際上並不容易。」

英國伊斯特本（Eastbourne）草地女網賽，哈勒普獲外卡資格，名列大會第2種子，將從32強開始第1場比賽，對手是中國球員段瑩瑩。哈勒普至少得打進4強，才有機會成為球后。如果柯珀打進8強以上，哈勒普就得打進決賽。要是兩人在決賽碰頭，哈勒普只剩下奪冠一途。

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