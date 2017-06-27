NBA》受喬丹啟蒙打球 詹皇：但AI是神

「戰神」艾佛森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）被譽為史上最偉大籃球員，許多球星深受其影響，騎士「詹皇」詹姆斯也不例外，受訪時也稱自己受到喬丹啟蒙，但在詹皇心中的「神」，卻是近期在三對三籃球聯賽「Big3」活躍的「戰神」艾佛森（Allen Iverson）。

詹姆斯向《運動畫刊》透露，喬丹代表了在貧民窟為生活搏命的黑人孩子所有的一切，「他啟發了我，我很尊敬他，但他太優秀了，AI真的是神。」

艾佛森17年生涯裡一共打進23368分，四度摘下年度得分王，11次入選明星賽，7次入選年度最佳陣容。

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