中職》鄧志偉、張竣凱背靠背開轟 統一二軍逆轉勝兄弟

統一二軍打者鄧志偉擊出３分打點全壘打，將比數追平。（記者黃志源攝）



〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟24歲小將楊志龍今天二軍中繼1.1局狂失4分，浪費掉球隊的3分領先，鄧正偉和張竣凱該局紛紛開砲，背靠背開轟，江亮緯也在9局上敲出陽春砲，統一獅二軍終場以6：4逆轉贏球。

中信兄弟二軍前兩局靠著連續安打強攻4分，獅隊在比賽後段吹起反攻號角，6局上追回1分，老將鄧志偉8局上敲出一發追平3分砲，而下一棒張竣凱也接力敲出逆轉陽春砲，苦主都是楊志龍，後援1.1局挨4安2保送，被敲2支全壘打失4分，接替投球的官大元在9局上也挨轟，統一二軍全場敲出3轟，以6：4擊敗中信二軍。

統一二軍打者張竣凱擊出超前比數１分打點全壘打。（記者黃志源攝）



兩隊先發投手廖文揚和杜家明都未投滿4局，前者主投3局被敲9支安打失4分，後者先發3.1局挨2安無失分，中繼1.1局的王鏡銘奪下二軍首勝，楊志龍吞下本季第4敗。

中信兄弟二軍先發投手杜家明。（記者黃志源攝）



統一二軍先發投手廖文揚。（記者黃志源攝）



統一二軍蔡奕玄遭觸身球擊中。（記者黃志源攝）



中信兄弟陳江河今在二軍先發上場。（記者黃志源攝）



統一二軍江亮緯也有全壘打表現。（記者黃志源攝）



中信兄弟投手官大元今在二軍中繼投球。（記者黃志源攝）



統一二軍投手王鏡銘在滿壘時上場救援，化解失分危機，隨後靠隊友助攻拿下勝投。（記者黃志源攝）



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