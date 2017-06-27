NBA》不屑抱團 里拉德：寧可自己變強擊敗超級球隊
2017/06/27 17:04
里拉德表示，自己並不是組團的支持者，寧願讓自己變得更強擊敗對手。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕波特蘭拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）昨日訪問香港，受訪時被問到近來最火熱的「組團」話題，他強調自己不是抱團的支持者，「寧可自己變強，擊敗超級強隊。」
根據《香港01》報導，里拉德今早在香港酒店受訪，先是對參加2020東京奧運表示有興趣，但被問到想選誰當隊友時，原本屬意騎士隊厄文（Kyrie Irving）的他，改口選擇隊友麥考倫（C.J. McCollum），與小皇帝詹姆斯（LeBron James）。
里拉德分析，他們三人既能控球又能投籃，還能防守多個位置，配合起來將成為一支優秀球隊。而被問到最近發燒的「抱團」話題，里拉德說，自己不是抱團的支持者，應該善用手上資源建立球隊，「寧可自己變強，擊敗超級強隊。」
里拉德還提到，在加入NBA的前3年，多少會介意是否入選明星賽或年度第一隊，如今他已改變心態，認為得獎與否並非自己能控制，且有時值得入選的人反而一無所得，現在的他只關心球隊是否能夠更好，並將下季目標放在持續打入季後賽，為總冠軍努力。
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