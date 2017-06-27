中職 Live》洪心騏壓制桃猿 統一3：0領先

2017/06/27 19:01

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

桃猿

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

1

統一

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

0

第一局

一局上洪心騏投出三上三下，對藍寅倫投出罕見觸身球三振。

一出局後朱元勤長打攻上二壘，陳鏞基安打送回跑者助統一先馳得點，再成功盜上二壘，蘇智傑獲四壞保送，買嘉儀再補上安打，加上左外野失誤，統一再添2分。

藍寅倫觸遭到觸身三振。（記者廖耀東攝）

桃猿總教練洪一中為子弟追藍寅倫申訴抱不平。（記者廖耀東攝）

桃猿先發投手賽格威。（記者廖耀東攝）

統一先發投手洪心騏。（記者廖耀東攝）

先發陣容：

桃猿

棒次

統一

詹智堯

1

林志祥

林智平

2

朱元勤

藍寅倫

3

陳鏞基

朱育賢

4

蘇智傑

楊岱均

5

買嘉儀

陽耀勳

6

高國慶

林承飛

7

吳國豪

劉時豪

8

林祐樂

余德龍

9

莊駿凱

賽格威

先發投手

洪心騏

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.