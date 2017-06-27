中職 Live》洪心騏壓制桃猿 統一3：0領先

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 0 0 0 0 1 統一 3 3 5 0

第一局

一局上洪心騏投出三上三下，對藍寅倫投出罕見觸身球三振。

一出局後朱元勤長打攻上二壘，陳鏞基安打送回跑者助統一先馳得點，再成功盜上二壘，蘇智傑獲四壞保送，買嘉儀再補上安打，加上左外野失誤，統一再添2分。

藍寅倫觸遭到觸身三振。（記者廖耀東攝）

桃猿總教練洪一中為子弟追藍寅倫申訴抱不平。（記者廖耀東攝）

桃猿先發投手賽格威。（記者廖耀東攝）

統一先發投手洪心騏。（記者廖耀東攝）

先發陣容：

桃猿 棒次 統一 詹智堯 1 林志祥 林智平 2 朱元勤 藍寅倫 3 陳鏞基 朱育賢 4 蘇智傑 楊岱均 5 買嘉儀 陽耀勳 6 高國慶 林承飛 7 吳國豪 劉時豪 8 林祐樂 余德龍 9 莊駿凱 賽格威 先發投手 洪心騏