中職 Live》洪心騏壓制桃猿 統一3：0領先
2017/06/27 19:01
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第一局
一局上洪心騏投出三上三下，對藍寅倫投出罕見觸身球三振。
一出局後朱元勤長打攻上二壘，陳鏞基安打送回跑者助統一先馳得點，再成功盜上二壘，蘇智傑獲四壞保送，買嘉儀再補上安打，加上左外野失誤，統一再添2分。
藍寅倫觸遭到觸身三振。（記者廖耀東攝）
桃猿總教練洪一中為子弟追藍寅倫申訴抱不平。（記者廖耀東攝）
桃猿先發投手賽格威。（記者廖耀東攝）
統一先發投手洪心騏。（記者廖耀東攝）
先發陣容：
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桃猿
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棒次
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統一
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詹智堯
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1
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林志祥
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林智平
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2
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朱元勤
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藍寅倫
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3
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陳鏞基
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朱育賢
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4
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蘇智傑
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楊岱均
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5
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買嘉儀
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陽耀勳
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6
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高國慶
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林承飛
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7
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吳國豪
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劉時豪
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8
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林祐樂
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余德龍
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9
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莊駿凱
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賽格威
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先發投手
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洪心騏
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