MLB》「台灣國家隊的三壘手」 美媒專文介紹林子偉

林子偉受到隊友歡迎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣小將林子偉今在大聯盟紅襪隊擔任球隊先發，賽前美國媒體「masslive」還特別用「台灣國家隊三壘手」當標題，來向波士頓球迷介紹林子偉。

文章指出現年23歲的林子偉在2012年被紅襪簽下，曾在2009、2010年的世界青少棒錦標賽榮獲大會明星三壘手以及最佳防守球員的殊榮。

不過進入紅襪體系後，林子偉被當游擊手培養，儘管他在小聯盟曾守過三壘、二壘以及外野，但三壘經驗只有19場，因此今天賽前紅襪內野教練巴特菲爾德（Brian Butterfield）還特別為林子偉做三壘特訓，幫他進入比賽感覺。

林子偉透過翻譯表示，守三壘對他來說當然是巨大挑戰，但他有過去在台灣國家隊時的經驗，以及教練巴特菲爾德幫他調整，加上多向隊友請教，特別是內野手馬瑞洛（Deven Marrero）給他許多寶貴建議，雖是挑戰但仍會拿出最佳表現。

總教練法瑞爾（John Farrell）則對林子偉的守備功力充滿信心，賽前大力讚揚，不過這並不影響馬瑞洛對林子偉的歡迎，他今天賽前還主動找林子偉聊天，鼓勵他好好把握表現機會，林子偉說：「D-Mo（馬瑞洛）告訴我有任何問題，就盡管去問他，畢竟他在芬威球場守三游的經驗相當豐富，是我學習的最佳對象。」

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