中職》斗六球場還要更好 體育署補助6000萬整修

斗六球場室內區積水，未來將改善。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕月初連日大雨影響中職賽程，也影響球場品質，斗六球場一向排水系統完善，但室內練習區也擋不住雨勢，兩週過去，雖動用抽水機排水，但直到今天賽前，室內練習區仍有積水。斗六球場場方表示，已爭取到體育署6000萬補助款，將用於22項球場改善計劃。

斗六場方說，22項改善計劃中，就包括這次積水的室內練習區，未來該處會改鋪人工草皮，另外計畫將牛棚區內移，加上護網和接水槽，球場內外也會粉刷，球員休息室置物櫃、地墊換新，球員席也會改為固定式椅子，工程上網公開招標後，需工時180日，預估明年可能下半季能完工，上半季賽程恐來不及。

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