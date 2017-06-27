MLB》看好林子偉再進化 專家讚：絕不只是板凳球員
2017/06/27 18:48
林子偉（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕台灣小將林子偉今在大聯盟初先發就繳出好表現，為紅襪內野注入新活力，長期關注紅襪農場的作家John Sickels也特別撰文介紹這位來自台灣的內野新兵，大讚他的未來性相當令人期待。
文章指出，紅襪在2012年砸下205萬美元的重金簽下林子偉，就是看好他天賦異稟的守備功力，但他在小聯盟的打擊表現起初相當掙扎，僅在2成左右徘徊，且欠缺長打以及上壘能力。
但在2015年，林子偉的打擊有了改變，在1A繳出2成81打擊率，不過去年升上2A後又陷入低潮，僅有.223/.287/.367的打擊三圍。
今年對林子偉來說可說是破繭而出的一年，159個打數中繳出.302/.379/.491的打擊三圍，表現明顯進步，還選到20個保送、敲出生涯新高的5轟，終於引起球團高層的注意。
作者表示，過去的球探報告認為，林子偉的打擊可能欠缺力量，成為工具人的機率較高，但以他目前的攻防表現來看，確實解決紅襪內野的燃眉之急，未來絕對不只是板凳球員，相當有機會再度成長，站穩大聯盟。
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