青棒》U18台灣培訓隊名單出爐 穀保王牌林鋅杰領軍
2017/06/27 18:48
穀保家商投手林鋅杰。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔體育中心／綜合報導〕中華棒協青棒選訓小組於今日下午2點召開2017年U18世界盃台灣青棒代表隊選訓會議，由今年幫助新北市奪下玉山盃的冠軍隊總教練周宗志提出24人培訓名單，在冠軍戰主投7局飆9K助隊拿下3連霸的穀保家商強投林鋅杰也在陣中。
周宗志教練表示，目前規劃7月24日報到，並在大同學院球場展開集訓，不過因選訓委員要求24位選手必須先通過健檢後才能報到，所以會先分三批讓選手去完成健檢。
周宗志認為，因為昨天才結束玉山盃，這兩天會開始規劃訓練計畫，今年不會安排移地訓練，不過預計會提前一週出發備戰，一方面調整時差外，也透過熱身賽幫助選手們調整狀況，在國內的部分就找國內業餘甲組球隊或是詢問看看世大運代表隊行程，以賽代訓來幫助選手們調整，全力爭取佳績。
2017年U18世界盃棒球賽台灣培訓隊名單：
總教練：周宗志（新北市），教練團：王傳家（新北市）、田家銘 （新北市）、鄭志強（新北市）、張泰山（客座打擊教練）
投手（11人）：林鋅杰 （新北市）、王志庭（台中市）、萬昭清（新北市）、林聖榮（台北市）、林瑞祥（新北市）、吳世豪（屏東縣）、徐基麟（高雄市）、古林睿煬（桃園市）、張梓軒（台南市）、朱益生（桃園市）、陳柏豪（台中市）。
捕手（3人）：蘇煒智（新北市）、李丞齡（台中市）、林聖翔（台北市）。
內野手（6人）：曾翰宇（新北市）、李育全（高雄市）、王泓逸（新北市）、許濱顯（嘉義縣）、劉致榮（新北市）、戴焙麟（屏東縣）。
外野手（4人）：邱志恆（新北市）、朱麥可（嘉義縣）、邱丹（高雄市）、郭天信（台南市）。
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