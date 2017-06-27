中職》洪心騏投出罕見「觸身三振」 藍寅倫成苦主（影音）

〔體育中心／綜合報導〕桃猿與統一來到斗六進行補賽，首局統一先發投手洪心騏投出三上三下，並對藍寅倫投出三振，不過第三好球投到藍寅倫大腿上，形成罕見觸身三振。

藍寅倫為閃避失投球，閃躲時球棒卻從本壘上方揮過，裁判也依規則判定打者遭到三振，桃猿總教練洪一中也上前替子弟兵抱不平，不過裁判依舊判定三振。

這種情況在大聯盟也發生過，去年還在白襪的塞爾（Chris Sale），2好3壞時一記滑球竄進內角，不料橫移幅度過大，不僅川柏（Mark Trumbo）揮棒落空遭三振，球最後的落點竟然是他的膝蓋，形成非常罕見的「觸身三振」。

藍寅倫遭到觸身三振。（記者廖耀東攝）

洪一中（左）為子弟追藍寅倫申訴抱不平。（記者廖耀東攝）

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