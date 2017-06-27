中職》林子偉野手身份上大聯盟 學長陳鏞基認為難得
2017/06/27 19:05
林子偉今天生涯首度先發，首打席就擊出生涯首安。（美聯社）
〔記者林宥辰／斗六報導〕林子偉今天生涯首度先發，首打席就擊出生涯首安，大聯盟之路有個好的開始。和林子偉同樣高苑工商出身的學長陳鏞基，過往也是旅美野手，他認為台灣野手能登上大聯盟是好事、也很難得。
陳鏞基說，林子偉把握球隊正好受傷缺人的時間點，接著就要打出表現，像道奇菜鳥貝林格那樣表現亮眼的話，就算之後傷兵歸隊，教練也不可能把他下放。
陳鏞基也認為，台灣野手要上大聯盟難度比投手高，當年林子偉簽約金高，多少也代表球隊重視他。
陳鏞基。（資料照，記者陳志曲攝）
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