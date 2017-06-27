中職》兒子未入選國手 吳俊良鼓勵：大學再拚

〔記者林宥辰／斗六報導〕U18國手大名單出爐，台南市共張梓軒、郭天信兩位球員入選國手，Lamigo桃猿隊投手教練吳俊良兒子吳承運則未入選。吳俊良透露，兒子頗沮喪地和他聯絡，他也安慰兒子進大學再拚。

吳承運青少棒時期曾是U15世界盃國手，但玉山盃後沒能再披國手戰袍，之後將就讀開南大學，吳俊良也安慰兒子，之後還是繼續拚。

吳俊良說，安慰兒子進成棒之後再拚，打棒球競爭很激烈，只要不是隊上前幾名，被取代性就很高，他認為兒子目前還有進步空間，先進大學磨練，期望大三、大四時能成為主力，屆時再參加中職選秀較適合。

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