跆拳道》踢落里約奧運金牌 黃鈺仁世錦賽奪銀

台灣選手黃鈺仁（左）摘下銀牌，進帳本屆世錦賽的首面獎牌。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2017年韓國茂朱郡跆拳道世錦賽，台灣好手黃鈺仁踢落里約奧運金牌、約旦好手阿布哈許，闖進冠軍賽，他在68公斤級決賽面對世界第一的地主選手李大勛，終場以8；26慘敗，但仍替台灣奪下銀牌，進帳本屆世錦賽的首面獎牌。

黃鈺仁四強戰對上里約奧運金牌、約旦好手阿布哈許，首局雙方攻勢保守，黃鈺仁靠一次精彩的側身閃躲，躲過阿布哈許的上端攻擊，雙方維持0：0平手；次局中段，黃鈺仁和阿布哈許纏鬥，一次近身的上端攻擊，踢下3分，關鍵第三局，黃鈺仁以守為攻，利用對手攻擊的破綻，於最後20秒內兩度中端攻擊，進帳四分，成功挺進決賽。

黃鈺仁決賽碰上男子68公斤、世界排名第一的南韓選手李大勛，他曾在倫敦奧運拿下銀牌、去年的里約奧運則是踢下銅牌，黃鈺仁首局就難擋對手凌厲攻勢，狂失9分陷入苦戰，次局黃鈺仁急於搶攻，雖靠兩次中端攻擊進帳4分，但仍吃下一記上端攻擊，再失8分，第三局黃鈺仁氣力放盡，再被李大勛踢中兩次頭部，丟掉9分，終場8；26敗北。

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