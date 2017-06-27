NBA》加盟黃蜂 魔獸：夏洛特有兩大「超人」

豪爾德與夏洛特黃蜂總管理奇周（Rich Cho）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕僅回家鄉亞特蘭大效力一個球季的中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard），日前確定被老鷹交易至黃蜂。豪爾德今現身表示，非常興奮來到夏洛特，這意味著將有兩位名為「超人」的運動員在此城市，指的是他和前NFL MVP四分衛牛頓（Cam Newton）。

「聽著，我和牛頓來自亞特蘭大的同一地區，我知道他為家鄉做了許多偉大的事情。」豪爾德提到，自己與牛頓有著相同的態度，並表示已與牛頓見過多次面，非常期待能好好地認識他。

豪爾德說：「我們喜歡贏，但我們想玩得開心，我們都討厭輸。」對於能與牛頓踏在同一片土地上，他表示，「我們付出一切並努力為家鄉爭取榮耀，我很開心能和他在相同地方，並彼此學習。」

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