MLB》高中就是明星選手 林子偉青少棒嫩照曝光（圖集）
〔體育中心／綜合報導〕台灣小將林子偉前天從2A直升大聯盟，今天更擔任紅襪隊先發三壘手，繳出3支1的表現外，還策動雙殺守備助隊贏球，今天美國媒體還撰文介紹林子偉過去就是台灣隊的明星三壘手，《自由體育》特別找出林子偉過去在台灣成長的照片，讓球迷回味林子偉年輕時的表現，期望他未來能站穩大聯盟。
第十四屆IBA世界青少棒錦標賽，林子偉代表台灣隊出戰委內瑞拉。（資料照）
第十四屆IBA世界青少棒錦標賽，林子偉代表台灣隊出戰澳洲。（資料照）
第十四屆IBA世界青少棒錦標賽，林子偉代表台灣隊出戰澳洲。（資料照）
第十四屆IBA世界青少棒錦標賽，林子偉代表台灣隊出戰澳洲。（資料照）
林子偉就讀高苑工商時就已引起大批球探關注。（資料照）
林子偉就讀高苑工商時就已引起大批球探關注。（資料照）
林子偉就讀高苑工商時就已引起大批球探關注。（資料照）
林子偉就讀高苑工商時，還曾客串投手並拿下勝投。（資料照）
2012世青賽林子偉展現不俗的打擊表現，獲得許多球探青睞。（資料照）
2012世青賽林子偉展現不俗的打擊表現，還曾從現役阪神球星藤浪晉太郎手中敲出過安打。（資料照）
2012世青賽林子偉展現不俗的打擊表現，還曾從現役阪神球星藤浪晉太郎手中敲出過安打。（資料照）
2012IBAF世青賽台灣隊奪銅，林子偉、曾仁和、蘇智傑3人合影留念。（資料照）
2012年林子偉終獲紅襪209萬美元簽約金的青睞，開始赴美發展。（資料照）
2012年林子偉終獲紅襪209萬美元簽約金的青睞，開始赴美發展。（資料照）
2012年林子偉終獲紅襪209萬美元簽約金的青睞，開始赴美發展。（資料照）
2012年林子偉終獲紅襪209萬美元簽約金的青睞，開始赴美發展。（資料照）
2015年亞錦賽，林子偉代表台灣隊出賽。（資料照）
2015年亞錦賽，林子偉代表台灣隊出賽。（資料照）
2015年亞錦賽，林子偉代表台灣隊出賽。（資料照）
去年U23世界盃，林子偉還曾在比賽中開轟建功，是他最近一次披上國家隊戰袍。（資料照）
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