NBA》巫師也要組最大團？「牆哥」親自招募喬治
2017/06/27 23:09
溜馬一哥喬治。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕溜馬一哥喬治（Paul George）雖已表態可能加盟湖人，但仍有諸多球隊對他表示興趣，據ESPN報導指出，巫師控衛「牆哥」沃爾（John Wall）已親自與喬治聯繫，希望他能推動交易並前往華盛頓。
沃爾在美國時間星期一晚上接受訪問時說道，「我正在與喬治接洽，我知道他的目標，我想試著讓某些事情發生。」
巫師在上個賽季的東部準決賽輸給塞爾提克，讓他們決定繼續補強，雖陣中已有「雙槍」沃爾和畢爾（Bradley Beal），他們仍希望補進一位明星球員，喬治便是他們的目標。
沃爾說:「我們少了一塊拼圖。」他表示，喬治能帶領他們衝向巔峰，他能與詹姆斯抗衡，如果隊上沒有這種球員，爭冠機會很渺茫。在談到巫師能得到喬治的機會時，沃爾回應，「我不知道，但他（喬治）必須做一個讓他最舒服的決定。」
巫師隊「牆哥」沃爾。（法新社）
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