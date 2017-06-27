日職》睽違80天重返一軍戰場 大谷翔平復出首打席吞K
2017/06/27 21:56
〔記者張浩群／綜合報導〕日前重返一軍後，大谷翔平睽違2個半月終於在本季首度登板亮相，今天在與軟銀的比賽中以代打身份上場，復出首打席遭到三振，火腿終場以0：6被軟銀完封，苦吞3連敗。
軟銀今天砲火四射，柳田悠岐率先在1局下敲出2分砲，而4局下松田宣浩和甲斐拓也背靠背開轟，松田這一發3分彈，讓他完成了生涯200轟的里程碑，反觀火腿打線遭到軟銀先發投手石川柊太和牛棚合力封鎖，全場僅出現1支安打，石川先發7局飆12K無失分，軟銀終場以6：0完封火腿，石川奪下本季第3勝，火腿先發投手高梨裕稔主投7局挨7安失6分，吞下本季第6敗。
傷後復出的大谷翔平在9局上場代打，這是他睽違80天後首度在一軍出賽，不過復出首打席遭到三振，大谷賽後首訪時表示，真的太久沒比賽了，打擊手感還沒有回來，監督栗山英樹表示，會讓大谷逐漸去習慣比賽節奏，趕快找回感覺。
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