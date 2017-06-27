網球》天公不作美 詹家姊妹伊斯特本想開胡得等放晴

詹詠然（左）與詹皓晴。（資料照，取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕天公不作美，溫布頓草地大滿貫最後暖身的英國伊斯特本網賽，由於當地陰雨綿綿，詹家姊妹原定週一女雙賽事已全部取消，大、小詹想各自爭取開胡晉級8強，暫時得順延至隔日。

甫於伯明罕拿下女雙亞軍的小妹詹皓晴，此行改搭羅馬尼亞好手妮古拉絲庫（ Monica Niculescu） ，原定台灣時間晚間約10時強碰第3種子匈牙利芭波絲（Babos Tímea）／捷克赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）；緊接著由西班牙馬優卡封后的姊姊詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis ），挾著合拍草地首冠餘威再出擊，「辛然配」榮膺第2種子，首戰美國組合戴維絲（ Lauren Davis）／瑞絲克（Alison Riske）。

伊斯特本是男、女合站大賽，怎奈近來濕冷，尤其週一白天氣溫僅攝氏16、7度左右，且雨勢不斷，大會已取消較晚登場的女雙賽事。目前氣象預報本週當地天氣可能都是如此，溫網又即將在下週一開打，接下來如何消化賽事，勢必考驗主辦單位的智慧。

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