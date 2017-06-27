MLB》雙城明推左投上陣 不利林子偉先發

桑提亞哥（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪明天將繼續在主場迎戰雙城，推出左投手波梅蘭茲（Drew Pomeranz）擔綱先發，對上的是傷癒復出的老將桑提亞哥（Hector Santiago），由於雙方都推出左投對決，左打的林子偉很可能不會先發上陣。

紅襪教頭法瑞爾（John Farrell）表示，今天嘗試讓林子偉先發是因為雙城推出右投，左打的林子偉相較之下有優勢，外加守備優異才將他排進先發第9棒，明天雙城的先發投手桑提亞哥預計將投75-80球，林子偉若無先發機會，仍可能在比賽後段上場守備。

桑提亞哥開季表現不俗，前7次先發防禦率僅2.76，但他在進入傷兵名單前的6場出賽防禦率高達9.93，不過他生涯對紅襪頗有一套，41.1局投球中飆出47次三振，防禦率只有3.05。

波梅蘭茲的近況也相當不錯，最近8場先發防禦率僅3.21，42局投球飆出46K，不過他生涯對雙城的戰績並不理想，2場出賽共投5.1局失6分，其中4分為責失分。

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