中職》楊岱均把握機會 態度保持積極

楊岱均敲出關鍵二壘安打，帶有二分的勝利打點。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕由於已搶下上半季冠軍，猿隊今晚迎戰統一獅，不少帶傷拚戰的主力球員都休息未先發，頂替上場的藍寅倫、楊岱均都有所表現，9局上就是藍寅倫先擊出三壘安打、楊岱均再敲出勝利打點。

楊岱均單場猛打賞，他說以往代打時就每場比賽都做足準備，自知球隊拿下季冠軍後，可能上場時間會多一些，他反而心態不鬆懈，「我不把接下來的比賽當成教練在練兵，而是當一般球季賽打，態度一樣保持積極、盡量表現，希望自己是教練團的可用之兵。」

楊岱均也說，很感謝教練給機會，經過今晚的比賽，他也提升自信心。

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