NBA》塞爾提克來真的 盼海沃德與喬治齊入陣
2017/06/28 09:40
塞爾提克全力追求海沃德與喬治（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕自由市場即將開張，球星今夏動向成為矚目焦點，美媒報導塞爾提克正積極動作，全力追求爵士海沃德（Gordon Hayward）及溜馬喬治（Paul George）兩大球星入陣。
《Yahoo體育》今撰文指出，根據聯盟消息來源，塞爾提克正採取激進的補強計畫，不只要簽爵士球星海沃德，還要拉攏溜馬一哥喬治。考量薪資上限，塞爾提克希望先獲海沃德首肯，再全力追求喬治。
聯盟情報透露，爵士目前正全力挽留海沃德，這位明星前鋒將於7月1日自由市場開跑後，與塞爾提克及熱火洽談。若綠衫軍最終沒能成功延攬海沃德，快艇葛瑞芬（Blake Griffin）將是可能替代人選。
另有消息指出，溜馬持續與塞爾提克接觸，希望能談妥喬治的交易，選秀日當晚差點拍板定案但最後告吹。喬治曾在月中告知溜馬將續留一年，並計畫在明年恢復自由之身後，回家鄉為湖人打球，但塞爾提克有信心讓喬治改變心意，若改披綠衫後能續留超過一年。
僅管未來動向尚未明朗，但考量喬治本人的意願，下季續留溜馬一年、季後恢復自由之身轉投家鄉湖人懷抱的可能性仍高，《NBC體育》指出，喬治已找上勇士球星K.湯普森（Klay Thompson），討論未來在湖人並肩作戰的可能。
喬治拉攏K湯當隊友。（資料照，歐新社）
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