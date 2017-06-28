NBA》魏少喜獲MVP大獎 杜蘭特發文恭喜

魏斯布魯克獲得年度MVP大獎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）在昨天擊敗火箭哈登（James Harden）以及馬刺雷納德（Kawhi Leonard）等勁敵，拿下上季例行賽MVP，輝煌成就讓前隊友杜蘭特（Kevin Durant）也獻上恭喜。

雖然杜蘭特在上季離開雷霆後，與魏斯布魯克一度交惡，但如今兩人漸漸破冰，在魏少獲獎後，杜蘭特便在他的個人youtube社群中發表文章，祝賀魏斯布魯克獲獎。

「事實上，我老早就猜到今年的MVP是誰，大大恭喜魏斯布魯克獲得MVP，這傢伙一整年都打得像是2K裡的球員一樣，打得太好了，你必須尊敬他。」

杜蘭特除了恭喜魏斯布魯克外，也向其他獲獎人道賀，而對於落選的昔日隊友哈登，杜蘭特也出言鼓勵，「為哈登歡呼，5年過去他已經把比賽升級到下一個層次，他總有一天會是MVP。」

杜蘭特（資料照，法新社）

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