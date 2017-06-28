MLB》林子偉外型幼齒 美主播打趣看起來像15歲
2017/06/28 08:29
林子偉。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪林子偉昨天在大聯盟首度先發，首打席就敲出安打上壘，創下台灣野手最快先發、最快首安紀錄。轉播單位「NESN」主播也打趣說林子偉看起來像15歲的小伙子。
現場轉播單位「NESN」從開賽就介紹林子偉，鏡頭也不斷照到他，球評也說很少見能從2A直升大聯盟的選手。
林子偉從雙城先發貝里歐斯（Jose Berrios）手中敲出大聯盟生涯首安，他上壘後不斷被投手牽制，接著下棒貝茲（Mookie Betts）擊出三壘平飛球遭接殺，雙城三壘手沙諾（Miguel Sano）快傳一壘，林子偉趕緊回壘，避免形成另類雙殺。
紅襪一壘指導教練小阿瑪洛這時小虧林子偉回壘，「到現在都很刺激喔！」讓現場主播笑開懷，直說很有趣，「歡迎來到大聯盟」，現場主播更說林子偉看起來像15歲。
林子偉昨天3支1，創下台灣野手最快先發、最快首安紀錄，守備也有優異表現，幫助紅襪以4：1擊敗雙城。
林子偉敲出生涯首安。（美聯社）
林子偉。（美聯社）
林子偉。（美聯社）
林子偉。（美聯社）
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