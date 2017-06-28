MLB》林子偉之後 又有亞州野手上大聯盟拚首安

黃載均。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕林子偉登上大聯盟，昨擔任先發三壘敲出首安，今天又有一名亞州內野手要來挑戰大聯盟第一支安打，那就是韓籍野手黃載均，他將被巨人隊叫上大聯盟。

黃載均以小聯盟合約加盟巨人，本季在3A總計279打席中，繳出0.287／0.333／0.476的優異打擊三圍，外帶7轟5盜，由於先前傳出黃載均決定若未來幾天沒被升上大聯盟，將在7月1日執行逃脫條款，讓巨人決定拉上他。

巨人先發三壘手努涅斯（Eduardo Nunez）目前因為輕微腿筋問題被放進傷兵名單，黃載均將會擔任三壘手，不過他也有一壘、左外野的經驗。

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