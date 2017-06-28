NBA》小AI離開勇士尋大約？ 美媒爆7隊有興趣

伊古達拉。（資料照，法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕勇士近3年奪2冠，功臣之一的伊古達拉（Andre Iguodala）卻有意離開勇士尋求大約，根據《ESPN》報導，有7支隊伍對伊古達拉有興趣。

ESPN記者海因斯（Chris Haynes）指出，根據消息來源透露，包含灰狼、馬刺、快艇、76人、魔術、籃網、爵士等球隊，都對伊古達拉有興趣，但還不確定伊古達拉是否會開始與球隊見面討論。

伊古達拉在2015年總冠軍賽繳出場均16.3分、4助攻與5.8籃板，而且看守「詹皇」詹姆斯有成，榮獲該年總冠軍戰MVP；而今年的總冠軍賽第5戰，他替補出發砍下20分，成為奪冠的關鍵人物之一。

《Yahoo》記者Shams Charania日前曾爆料，伊古達拉成為自由球員後，尋找加入其他球隊的可能性，更認為他能拿到年薪2000萬美元（約6.1億新台幣）的合約。

伊古達拉。（資料照，法新社）

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