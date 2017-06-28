NBA》自由市場即將開張 尼克有意重簽羅斯
2017/06/28 10:04
羅斯有機會重回紐約。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）上季與尼克簽下1年短約，並在今夏成為自由球員，而羅斯先前就曾多次表明希望能繼續待在紐約，如今看來喊話成功。
雖然上季羅斯不太適應禪師（Phil Jackson）的三角戰術，但根據《ESPN》記者Ian Begley表示，尼克目前正積極延攬一位控球後衛，所以對於與羅斯重新簽約一事非常有興趣。不過尼克也不希望在自由球員身上花太多錢，因此這將會是羅斯與球隊告層會談的關鍵。
羅斯上季場均18分、4.4助攻及3.8籃板，是近3年來最佳成績。但他在4月5日時左膝受傷，後續賽季報銷，因此他的健康因素也是尼克要考量的因素之一。
而尼克在選秀會上以第8順位簽下潛力法國小將尼利基納（Frank Ntilikina），但尼利基納還需要2-3年的時間才能成為先發，因此尼克應該會先簽下羅斯。
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