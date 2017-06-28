MLB》史上最悲情投手 不幸在破紀錄週年過世
2017/06/28 09:38
楊恩。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕曾締造27連敗紀錄的前大都會投手楊恩（Anthony Young），今天在休士頓過世，享年51歲，而這天正是他24年前打破紀錄的日子。
前大都會投手Turk Wendell 在聲明指出，楊恩年初曾在大都會營隊透露得腦瘤的消息；另一名前大聯盟球員Lenny Harris則表示，楊恩昨晚陷入昏迷。當時Harris還為他祈禱，今天仍不幸過世。
楊恩在大聯盟最有名的事蹟就是連敗紀錄，他曾在1992-93年締造27連敗，1993年6月28日正是他以24連敗打破紀錄的日子。楊恩在大聯盟6年，戰績15勝48敗，防禦率3.89。
雖然締造不好看的紀錄，楊恩總能正面看待。「楊恩開了很多關於連敗紀錄的玩笑，」前大都會內野手Doug Flynn表示，「他是連敗期間運氣比較不好的受害者，他知道自己是個比帳面數據更好的投手。」
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