MLB》林子偉不止防守好 美媒認為有攻擊能力

林子偉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪林子偉昨天站上大聯盟舞台，首打席就敲出安打，單場3支1，守備上也有穩定表現，美國媒體《OPSN》認為，林子偉除了防守上有貢獻外，他也有攻擊能力，有著不易被三振的特質。

《OPSN》撰文指出，紅襪本季的三壘手中，「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）在99個打數吞24次三振，拉特利吉（Josh Rutledge）在107個打數中吞31K，馬瑞洛（Deven Marrero）在96個打數吞35K。

而林子偉本季在2A繳出打擊率3成02、上壘率3成79、長打率4成91的成績，另有5轟、19分打點。他在小聯盟生涯中，單季最多吞K是在2014年，該年402個打數吞下74次三振，今年他在2A時，159個打數吞下27次三振，獲得20次保送，《OPSN》認為，林子偉不是名危險的強打者，但有些事情是他能做的。

該媒指出，林子偉還不確定會待在大聯盟多久，但他的守備多樣性給他機會，除了一壘和捕手外，他都能勝任，林子偉的防守使他更有價值。

林子偉。（美聯社）

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