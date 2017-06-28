MLB》美聯最年輕的洋基 跑最快的腿哥竟是老將

賈納是洋基跑最快的球員。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在年輕化政策之下，洋基本季陣容平均27.2歲，排名全大聯盟第2、美聯第1。有趣的是，他們跑最快的球員是33歲老將賈納（Brett Gardner），第二也是33歲的艾斯伯瑞（Jacoby Ellsbury）。

根據大聯盟官網顯示，賈納本季每秒可衝刺28.7英呎，是洋基最快的快腿，接下來是艾斯伯瑞的28.3英呎，兩人33歲排名全隊第3老，僅次於37歲哈勒戴（Matt Holliday）、36歲沙巴西亞（CC Sabathia）。

至於全大聯盟最快腿是紅人漢彌爾頓（Billy Hamilton），每秒可衝刺30.1英呎，再來是雙城巴克斯頓（Byron Buxton）；最慢的是天使重砲普侯斯的23.3英呎。

全大聯盟最快前10名（英尺每秒）

Billy Hamilton 紅人 30.1

Byron Buxton 雙城 29.9

Bradley Zimmer 印人 29.8

Franchy Cordero 教士 29.6

Keon Broxton 釀酒人 29.4

Dee Gordon 馬林魚 29.3

Delino DeShields 遊騎兵 29.3

Manuel Margot 教士 29.2

Jarrod Dyson 水手 29.2

Mallex Smith 光芒 29.2

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