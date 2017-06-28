棒球》大聯盟消失的「牛棚車文化」 卻在日職深受喜愛
2017/06/28 11:35
〔體育中心／綜合報導〕在日本職棒比賽中，部分球隊有「牛棚車文化」，將投手送至投手丘，這個曾是大聯盟的傳統，但在22年前停用後，至今剩部分日職球隊仍在使用，也讓大聯盟官網撰文報導。
大聯盟過去也曾有牛棚車，像是由高爾夫車改裝的牛棚車，但自1995年停用之後已銷聲匿跡，現在的投手則是要從牛棚登場時，需跑步入場。不過，牛棚車文化至今仍在日職深受喜愛。
近來網路上在瘋傳橫濱DeNA終結者山崎康晃的入場方式，先是播放他的入場曲，全場球迷齊聲大喊，山崎康晃再坐著牛棚車到投手丘，準備關門工作。該影片是2015年8月20日，山崎康晃在新人年就打破日職新人年救援成功紀錄，該年他有37個救援點。
日職球隊像是阪神虎、橫濱DeNA等的牛棚車深受球迷洗愛，也製造不少話題，這讓許多國外球迷很懷念，希望大聯盟球團能考慮恢復牛棚車文化。
橫濱DeNA牛棚車。（圖片取自橫濱DeNA官方臉書）
阪神牛棚車。（圖片取自網路）
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